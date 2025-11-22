Военные РФ пытаются проникнуть в западную часть Степногорска.

Российские оккупанты в Запорожской области продолжают атаковать позиции Сил обороны в районе Приморского и пытаются обойти Степногорск с запада. Об этом сообщают аналитики DeepState.



"Ситуация на Запорожье остается сложной. С одной стороны - бои за Приморское, где противник продолжает подтягиваться со стороны Плавней, и по дну Каховского водохранилища, диверсионными группами проникает в центральную часть села", - пишут аналитики.

В DeepState отметили, что россиянам не удалось не только захватить Степногорск, но и закрепиться в застройке многоэтажек, которые расположены на юге этого населенного пункта. По словам экспертов, под контролем оккупантов находится часть домов.

"Дополнительное давление на Степногорск создает попытки врага прорываться по трассе на Григорьевку. Севернее приморских дач большая открытая местность, поэтому кацап даже не пытается там закрепиться, а с большим риском для себя забегает севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия", - добавляют аналитики.

Также по информации DeepState, российские захватчики пытаются проводить инфильтрацию и проводить штурмы в западной части Степногорска через дачные участки.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о нескольких накатах РФ в Запорожской области с использованием бронетехники в районе Новоданиловки.

Отмечается, что БТР смог добраться до населенного пункта и высадить десант, но по дороге назад его уничтожили украинские пилоты БПЛА. Также РФ пытались штурмовать в районе Малой Токмачки.

Также в DeepState сообщали, что российским оккупантам удалось захватить населенные пункты Отрадное и Бологовка в Харьковской области. Также сообщается о продвижении РФ в Донецкой и Запорожской области.

