Аналитики отметили, что прощупывание врагом нашей обороны продолжается.

Вчера российские оккупанты совершили несколько небольших накатов в Запорожской области. Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

"Танк и БТР совершил попытку прорыва на Новоданиловку. В котором БТР смог доехать до населенного пункта, высадить десант, но при возвращении его догнали наши пилоты дронов к северу от Роботино. Судьба тех пехотинцев, которые "залетели" в глубину нашей обороны очевидна. Также была попытка в количестве двух ББМ и танка прорваться в Малую Токмачку с Новопокровки, но их также встретили огнем украинские бойцы", - написали они.

"Сейчас противник применяет довольно малое количество ресурсов и если россиянам удастся достичь в этих попытках успеха, то это будет символизировать исключительно о проблемах в обороне СОУ, как это сейчас происходит в районе Гуляйполя. Больший ресурс противник пока не вводит, хотя прошлая попытка штурма была более массированной", - добавили эксперты.

Война в Украине - ситуация на Запорожье

В Сила обороны юга сообщили, что на Гуляйпольском направлении сложилась достаточно напряженная ситуация, нопока об окружении ВСУ речь не идет - с бойцами поддерживается связь, налажена логистика и проводится эвакуация раненых.

