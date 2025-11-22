Враг имеет продвижение в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Российские войска оккупировали два села в Харьковской области, а также имеют ряд продвижений. Об этом сообщили аналитики украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

По их данным, российская армия взяла под контроль населенные пункты Отрадное и Бологовка на Харьковщине. Кроме того, враг продвинулся вблизи четырех сел в трех областях.

Как утверждают аналитики, российская армия прошла вперед вблизи Двуречанского на Харьковщине, Красного Лимана в Донецкой области и в Зеленом Гаю и Высоком Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, россияне совершили несколько "накатов" в Запорожской области. Аналитики DeepState накануне рассказали, что вражеские танк и БТР совершили попытку прорыва на Новоданиловку. БТР даже смог доехать до населенного пункта, высадить десант, но при возвращении его догнали наши пилоты дронов к северу от Роботино. Также, по их данным, была попытка в количестве двух ББМ и танка прорваться в Малую Токмачку из Новопокровки, но их также встретили огнем украинские бойцы.

Украинский военный с позывным "Алекс" рассказывал, что Силы обороны сталкиваются на фронте с новым неприятным явлением. По его словам, все чаще бойцы находятся непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней, и хуже всего, что далеко не всегда этот срок заканчивается возвращением в тыл.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал об успехах контрнаступления ВСУ на Доброполье, в частности проинформировал, что, несмотря на давление противника, с конца августа по октябрь этого года украинским войскам удалось там провести контрнаступательные действия, в результате которых подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров на севере от Покровска.

