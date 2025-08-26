По словам Олега Каткова, ежемесячно производится три тысячи дронов FР-1, а также есть дроны "Лютый", "Бобер", "Морок" и другие дальнобойные БПЛА.

Украина перешла к методичным, ежедневным ударам дронами по территории России. Это не было бы возможным, если бы не было соответствующего количества средств поражения. Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV, говоря о росте динамики украинского производства дальнобойных дронов.

"Относительно дальнобойных ударов надо отметить, что это стало обыденностью. Уже точно Украина перешла к методическим, прагматическим, ежедневным будничным ударам по РФ, по их объектам", - сказал Катков.

Он отметил, что выбивается логистика врага, поражаются заводы, предприятия, и все это происходит каждый день.

"Конечно, это не было бы возможно, если бы мы не производили соответствующее количество средств", - подчеркнул Катков.

Он напомнил, что недавно Association Press сообщило о производстве дронов FP-1 - украинских дальнобойных дронов, которые по заявленным характеристикам несут большую боевую часть, чем уже известный дрон "Лютый".

"И в руководстве компании Fire Point заявили, что производят в сутки около сотни этих FР-1, это 3000 дронов в месяц. Причем их цена объявлена около 70 000 долларов. Речь идет о 3 000 таких дронов. И это только FP-1. А еще есть "Лютый", есть еще "Бобры", есть еще "Мороки", то есть есть еще другие дальнобойные дроны. Для понимания, это цифры, которые объективно касаются того, что производит РФ", - подчеркнул Катков.

По его словам, по состоянию на начало лета в РФ производилось 90 "Шахедов" в день. Он предположил, что сейчас количество увеличилось до 100-110 дронов в день.

Катков отметил, что дрон FP-1 изготавливается с пониманием одноразового использования, он рассчитан для выполнения "единственного, но очень яркого полета, который должен завершиться тем, что он просто врежется в цель". Он добавил, что для изготовления дрона нет необходимости в прочной конструкции, производство максимально удешевлено.

"Но все работает и доставляет боевую часть весом 60 кг точно к цели. То есть изделие взрослое, зрелое", - подчеркнул Катков.

Также отработано производство дрона "Лютый". Эксперт говорит, что производство, очевидно, масштабируется.

Удары дронами по РФ

Как сообщал УНИАН, бригадный генерал Юрий Щиголь, который отвечает за беспилотные операции Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что Украина не прекратит атаки беспилотников на военные объекты в России, пока Москва не согласится на мир.

По его словам, сначала Украина имела лишь несколько дронов в месяц, способных поражать цели на расстоянии от 100 до 250 километров. Но на сегодня у нас есть дроны, способные летать на расстояние от 3000 до 4000 километров, и это не предел, это ограничено лишь запасом топлива, который можно увеличить, отметил Щиголь.

По его словам, Украина постоянно наращивает свой потенциал для дроновых атак.

