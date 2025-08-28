Использование дронов на фронте меняют ход войны в Украине.

Быстрое развитие и широкое использование недорогих беспилотников для наблюдения и ударов изменили ведение войны в Украине с 2022 года и являются одной из главных причин, благодаря которым ВСУ удалось заставить своего более крупного врага пойти на паритет. Об этом пишет Politico.

"Однако удивительно то, как продолжается темп инноваций, приносящий небольшие тактические прорывы, такие как капитуляция солдат, а также технологические скачки, которые кардинально изменили тактику ведения боевых действий на всей территории войны. В последние месяцы так называемая "зона поражения" - зона постоянного и смертельного воздействия огня противника - расширилась далеко за пределы досягаемости винтовки или миномета", - анализируют в материале.

Отмечается, что бойцы обеих сторон находятся в постоянной опасности, когда находятся на расстоянии от 9 до 14 километров от линии соприкосновения. Группы недорогих БпЛА теперь охотятся практически на любую цель: укрепленные позиции в лесополосах, бронированные транспортные средства, отдельных пехотинцев.

Как рассказывают боевые медики, дроны приводят к 60-70% погибших и раненых солдат в Украине, поэтому теперь целые участки улиц на линии фронта покрыты сетками для защиты от воздушных атак.

"Это расширение зоны поражения привело к обезлюдению городов вблизи линии фронта, таких как Константиновка на востоке Украины. Многие жители погибли, а еще больше сбежали, уменьшив довоенное население с 70 000 до всего нескольких тысяч, которые ежедневно выдерживают десятки российских ударов дронов", - подчеркнули в издании.

Также журналист Politico пообщался с командиром 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрием Федоренко, который считается "одной из восходящих звезд украинской армии".

"Сейчас я отвечаю за несколько тысяч солдат. Поэтому эти встречи стали немного сложнее, чем раньше", - рассказал военный, имея в виду разговор с журналистом, к которому он ехал тайной дорогой.

Федоренко добавил:

"Наши подразделения непосредственно меняют ход войны. Где бы ни действовали наши команды - там и пролегает линия фронта".

По его словам, их влияние достигает далеко за пределы зон боевых действий.

"Сейчас мы наносим удары глубоко в их оперативное пространство - на 50, 60, даже 70 километров - нацеливаясь на зоны развертывания, ремонтные мастерские, склады боеприпасов и тому подобное. Чем больше мы уничтожаем врага в тылу, тем меньше сопротивления мы встречаем на линии фронта", - подчеркнул командир.

В Politico также рассказали, что кроме дешевых FPV-дронов Украина уже давно использует более дорогие "бомбардировочные" дроны с большей дальностью полета и грузоподъемностью, которые могут сбрасывать взрывчатку для уничтожения вражеских позиций и складов боеприпасов.

"Мы имеем возможность выявлять, наблюдать и уничтожать вражескую пехоту, которая наступает на наши позиции на передовой. Мы "выбиваем им глаза", то есть уничтожаем пилотов беспилотников. Мы "отрезаем им жало", то есть обнаруживаем и уничтожаем их ударные беспилотники. Мы поражаем их артиллерию, которая обстреливает наши позиции. Мы перерезаем "кровеносную артерию войны" - их логистику", - отметил Федоренко.

Издание напомнило, что на протяжении большей части войны Украина была движущей силой инноваций в беспилотном противостоянии, но позже РФ догнала ее, а в некоторых отраслях даже опередила.

"Дроны здесь не просто передовые - они сверхсовременные. Имея больше средств, Украина могла бы изготовить в этом году четыре-пять миллионов дронов", - рассказал журналисту Politico отставной генерал США Дэвид Петреус во время одной из своих многочисленных поездок в Киев с начала войны.

В то же время самой большой перспективой в войне с использованием дронов является искусственный интеллект, а именно полуавтономное наведение на цель - от запрограммированного отслеживания до систем, которые усовершенствованы ИИ.

"Система позволяет дронам фиксироваться на цели и выполнять свою миссию, даже если оператор теряет сигнал, что является значительным преимуществом в условиях, насыщенных электронной войной. Когда я встретился с ним в отдаленном лесу, Федоренко объяснил, что украинские дроны сейчас летают на определенной высоте, где сигнал управления сильный, фиксируют цель, а затем переходят в автономный режим, чтобы атаковать как статические, так и движущиеся наземные транспортные средства. А с учетом того, что сейчас в Украину поставляются тысячи новых наборов наведения с искусственным интеллектом, ожидается, что такие возможности станут гораздо более распространенными и совершенными в ближайшие месяцы", - рассказал журналист.

Также украинские разработчики уверены, что искусственный интеллект скоро решит одну из самых больших проблем в войне по использованию дронов, а именно - связь.

В свою очередь Федоренко считает, что идея, что беспилотные системы могут полностью заменить артиллерию или пехоту, является ошибочной. Сейчас полномасштабные роботизированные войны есть только в научной фантастике.

"Вот почему люди продолжают быть главным капиталом войны", - подытожил командир.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, как Украина производит дроны для ежедневных ударов по РФ. По его словам, наше государство перешло к методическим, прагматическим, ежедневным будничным ударам по РФ, по ее объектам.

"И в руководстве компании Fire Point заявили, что производят в сутки около сотни этих FР-1, это 3000 дронов в месяц. Причем их цена объявлена около 70 000 долларов. Речь идет о 3 000 таких дронов. И это только FP-1. А еще есть "Лютый", есть еще "Бобры", есть еще "Мороки", то есть есть еще другие дальнобойные дроны. Для понимания, это цифры, которые объективно касаются того, что производит РФ", - пояснил Катков.

В то же время в The Wall Street Journal писали, что украинцы сбивают российские дроны дробовиками из винтовых самолетов. Отмечается, что такие самолеты не имеют радара, поэтому действуют только днем и при визуальном контакте.

"Сейчас есть такие замечательные новые технологии, но я все еще выдвигаюсь из кабины, стреляя по беспилотникам из дробовика", - рассказал стрелок с позывным "Ниндзя", бывший автомеханик.

