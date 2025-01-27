Противовоздушная оборона сбивает российские БПЛА.

Ночью в большей части украинских областей объявлена воздушная тревога, продолжается налет российских дронов-камикадзе на страну.

Согласно данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины от 00:08, беспилотники типа "Shahed" зафиксировали на востоке и в центре Полтавщины, на севере Кировоградщины, на юго-востоке и юго-западе Винницкой области, на юго-востоке Хмельницкой области, а также на юге и юго-востоке Днепропетровщины.

Кроме того, военные сообщают о российских дронах на границе Днепропетровщины и Полтавщины, Николаевщины и Кировоградщины и Днепропетровщины и Запорожской области.

Видео дня

Информация обновляется...

Обновлено в 00:21: В направлении Днепра с с юго-востока движется беспилотник.

Обновлено в 00:16: Над Черкассами заметили ударный дрон, людей призывают находиться в укрытиях. Также дроны летят в сторону Никополя.

Обновлено в 00:11: Существует угроза применения баллистического вооружения для восточных, центральных и южных областей.

Дроновые атаки на Украину

Как известно, страна страдает от российских беспилотников ежедневно. Во время ночной атаки 24 января в Киевской области был поврежден жилой дом, погибли два человека.

Только в период с 20 по 26 января украинская противовоздушная оборона сбила более 500 российских средств воздушного нападения. Речь идет о двух управляемых авиационных ракетах, 375 "шахедах", 71 разведывательном БПЛА и 59 дронах других типов.

Вас также могут заинтересовать новости: