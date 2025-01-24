Тех, кто отказывается собирать дроны-убийцы, запугивают, были случаи применения насилия.

Россия обманом привлекает граждан Азербайджана и других постсоветских стран к сборке дронов Shahed на военном заводе в Татарстане. Об этом говорится в материале телеканала Baku TV.

Как выяснили азербайджанские журналисты, Россия запустила в Интернете рекламную кампанию, в рамках которой гражданам стран СНГ предлагается трудоустройство в Татарстане по программе "Алабуга Старт" в особой экономической зоне "Алабуга".

"Яркий, привлекательный сайт, обещания карьерного роста и интересная работа. Все хорошо, но люди в надежде на перспективный заработок устраиваются туда на работу, переезжают в эту зону, и в итоге привлекаются не к тому, что указано в объявлении", - говорится в материале.

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Как отмечают журналисты, россияне вербуют иностранную молодежь в возрасте до 22 лет. Уже по приезду на место те узнают, что им придется собирать дроны-камикадзе Shahed-136. Тех, кто отказывается работать на таком предприятии, шантажируют и запугивают.

"Были случаи – отбирались документы. Были случаи даже физического насилия", – говорится в сюжете.

Завод "Шахедов" в Татарстане: что известно

Как писал УНИАН, Россия начала активно применять иранские дроны Shahed-136 осенью 2022 года, а уже в 2023 году на территории Татарстана (РФ), в особой экономической зоне "Алабуга" построили завод, чтобы собирать эти дроны в самой России.

Поначалу на заводе заставляли работать студентов местного технического колледжа. Позднее стало известно, что Россия активно вербует иностранцев, в том числе из Африки и Азии, обманом заманивая их на работу на этом заводе.

В апреле 2024 года украинские дроны-камикадзе дальнего радиуса действия впервые атаковали этот завод. Однако особого эффекта это не дало, и к концу года завод значительно нарастил производство.

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