В 2025 году Силы обороны Украины уничтожили более 418 тысяч российских захватчиков.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Telegram, за 2025 год российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.

В частности, благодаря устойчивости и слаженной профессиональной работе всех составляющих Сил обороны потери оккупантов за 2025 год составили:

  • личный состав - 418 170 убитыми и ранеными;
  • танки - 1 816;
  • боевые бронированные машины - 3 806;
  • артиллерийские системы - 14 146;
  • реактивные системы залпового огня - 331;
  • средства ПВО - 234;
  • самолеты - 65;
  • вертолеты - 17;
  • БПЛА оперативного уровня - 77 322;
  • крылатые ракеты - 1 133;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехника - 39 743;
  • спецтехника - 363.

"Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру. Спасибо всем за профессиональную боевую работу", - отмечается в сводке.

Потери России в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, российская полномасштабная война против Украины продолжается. Российские оккупанты отказываются идти на конструктивные и серьезные переговоры. Захватчики штурмуют практически вдоль протяженности всей линии фронта. По данным мониторингового проекта DeepState, в декабре 2025 года оккупанты захватили 445 кв. км территории Украины.

При этом соотношение потерь Сил обороны Украины и российских оккупантов очень разительное. Только на Добропольском направлении соотношение потерь достигло абсурдной отметки 15:1 в пользу Сил обороны.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отметил, что ныне общая численность захватнических войскРоссии в войне против Украины составляет 710-711 тысяч человек. В то же время россиянам не удается значительно увеличить численность армии из-за постоянных потерь.

