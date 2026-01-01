За год Силы обороны уничтожили 65 вражеских самолетов и 17 вертолетов.

В 2025 году Силы обороны Украины уничтожили более 418 тысяч российских захватчиков.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Telegram, за 2025 год российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.

В частности, благодаря устойчивости и слаженной профессиональной работе всех составляющих Сил обороны потери оккупантов за 2025 год составили:

личный состав - 418 170 убитыми и ранеными;

танки - 1 816;

боевые бронированные машины - 3 806;

артиллерийские системы - 14 146;

реактивные системы залпового огня - 331;

средства ПВО - 234;

самолеты - 65;

вертолеты - 17;

БПЛА оперативного уровня - 77 322;

крылатые ракеты - 1 133;

подводные лодки - 1;

автотехника - 39 743;

спецтехника - 363.

"Каждый уничтоженный оккупант, каждый сожженный танк приближает нас к справедливому миру. Спасибо всем за профессиональную боевую работу", - отмечается в сводке.

Потери России в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, российская полномасштабная война против Украины продолжается. Российские оккупанты отказываются идти на конструктивные и серьезные переговоры. Захватчики штурмуют практически вдоль протяженности всей линии фронта. По данным мониторингового проекта DeepState, в декабре 2025 года оккупанты захватили 445 кв. км территории Украины.

При этом соотношение потерь Сил обороны Украины и российских оккупантов очень разительное. Только на Добропольском направлении соотношение потерь достигло абсурдной отметки 15:1 в пользу Сил обороны.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский отметил, что ныне общая численность захватнических войскРоссии в войне против Украины составляет 710-711 тысяч человек. В то же время россиянам не удается значительно увеличить численность армии из-за постоянных потерь.

