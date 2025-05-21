Украинским защитникам удалось существенно пополнить обменный фонд, отметил президент.

За время Курской операции Сил обороны Украины Россия потеряла более 60 тысяч военных убитыми и ранеными. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери – более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши общины", – подчеркнул он.

Президент добавил, что Россия не оставляют попыток вести штурмы на фронте. Силы обороны продолжают необходимую боевую активность. По словам Зеленского, самая горячая ситуация сейчас в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

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"Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях – это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Так что все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике", – продолжил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке будущего обмена военнопленными с Россией.

"Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

Российские паблики распространяют информацию о якобы выходе оккупационных войск РФ на границу Днепропетровской области. Глава ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что эти заявления не соответствуют действительности. По его словам, враг распространяет такие сообщения для того, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Кроме того, утром 21 мая в Национальной гвардии подтвердили атаку РФ по полигону в Сумской области, которая произошла накануне. Там заявили, что погибли 6 военных и 10 получили ранения. Отмечалось, что по факту трагедии проводят служебное расследование. Командира воинской части отстранили.

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