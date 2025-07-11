Среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет.

Южный военный округ Вооруженных сил России безвозвратно потерял по меньшей мере 28% новоприбывших военнослужащих из числа осужденных лиц. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в период с июля 2024 года по конец апреля 2025 года на службу в Южный военный округ ВС России было зачислено 14 тыс. 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием.

В ГУР подчеркнули, что эти люди подписали контракт с оккупационными войсками во избежание уголовной ответственности и заработка.

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"Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких "воинов" составили не менее 4 212 человек - погибших или пропавших без вести, без учета раненых. Это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет. "Самым молодым оказался рядовой 111-го стрелкового полка Сапрыкин Сергей Михайлович, 2006 года рождения", - рассказали в разведке.

В ГУР добавили, что эти факты - "очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения в расходный материал в войне против Украины".

Российская армия - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в ГУР заявили, что в российской армии систематически обворовывают собственных военнослужащих. Так, около 10% военнослужащих Южного военного округа ВС России не получают денежного обеспечения или получают его не в полном объеме.

Не оформлены и выплаты семьям более 2,5 тыс. погибших военнослужащих, а также более 2 тыс. человек, уволенных из рядов ВС России.

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