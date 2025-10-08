Дальность "Томагавка" в 2574 км и его способность нести ядерные боеголовки являются осложняющими факторами, поскольку они могут достать до Москвы.

Поставки американских ракет "Томагавк" Украине могут занять месяцы, и они могут так и не вылететь из пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Кремль.

Как пишет The Telegraph, к такому выводу пришел один из ведущих специалистов по нацбезопасности США, чей анализ показывает, как может выглядеть соглашение с Вашингтоном и как это смертоносное оружие может быть использовано.

Напомним, днем ранее президент США Дональд Трамп дал самый недвусмысленный на данный момент намек на то, что готовится поставлять Украине это оружие. При этом он поставил условие, что сначала хотел бы узнать, что Украина планирует с ними делать.

Издание отметило, что эти ракеты не могут быть быстро поставлены ВСУ. Однако, российские удары по энергосистеме Украины с приближением зимы делают переговоры о военной помощи особенно актуальными.

Журналисты рассуждают, что дальность "Томагавка" в 2574 км и его способность нести ядерные боеголовки являются осложняющими факторами, поскольку они могут достать до Москвы в связи с чем российский диктатор Владимир Путин уже пригрозил Трампу.

Официальный представитель Белого дома заявил, что им нечего добавить о планах поставок "Томагавков" помимо того, что уже сказал Трамп.

Издание отметило, что эти ракеты, если они все таки доедут до Украины, можно использовать как рычаг для постепенного усиления давления на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров по прекращению войны в Украине.

Поставки Томагавков Украине

На днях Трамп заявил, что близок к принятию решения о поставке ракет Tomahawk Украине. Однако, он указал на то, что сначала хочет знать, как Киев намерен их использовать.

Представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что если Украина действительно получит Tomahawk, их можно будет запускать с наземных пусковых установок.

