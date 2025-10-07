В то же время президент США отметил, что не хочет эскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп намекнул журналистам, что он все же решил передать Украине ракеты Tomahawk. Об этом он заявил в понедельник, 6 октября, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

В частности, журналисты поинтересовались, принял ли уже глава Белого дома решение о поставках ракет Украине, на что Трамп ответил:

"Да, я вроде как принял решение, в целом, если подумать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось поставить этот вопрос".

При этом, он опять же высказал мнение, что война в Украине не должна была бы вообще начинаться. Трамп считает, что обе стороны приняли очень плохое решение.

Президент США также отметил, что ни одна из сторон не выглядит хорошо в войне. Также Трамп добавил, что каждую неделю Украина и Россия теряют на поле боя от 5 до 8 тысяч военных. По его данным, на этой неделе потери превысили 7 тысяч человек.

При этом, на уточнение журналиста, что ракеты Tomahawk имеют дальность ориентировочно 1500 миль, что примерно составляет 2414,016 километров, Трамп отметил, что не хочет эскалации войны в Украине.

"Нет, я знаю. Нет, я хочу... я бы задал несколько вопросов. Я хочу увидеть, что... Я не хочу эскалации", - добавил глава Белого дома.

Последние заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина сохранить ограничения на развернутое стратегическое ядерное оружие. Трамп заявил, что считает это предложение хорошей идеей. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет ответа Трампа на предложение Путина по контролю над ядерным оружием.

Также мы писали, что Израиль и ХАМАС должны начать переговоры 6 октября по прекращению войны после двухлетнего конфликта согласно мирному плану Трампа. По данным СМИ, обсуждения будут сосредоточены на окончательных договоренностях относительно сроков освобождения заложников и списка палестинских заключенных, подлежащих освобождению. Обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными состоится сразу после достижения соглашения, а разоружение ХАМАС останется на втором этапе.

