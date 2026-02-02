Штурмуют на мотоциклах: военный рассказал о действиях россиян на Покровском направлении

По словам бойца, недавно на этом направлении был уничтожен танк противника.

На Покровском направлении атаки российских оккупантов происходят как со стороны Гришиного, так и со стороны Родинского, что к северо-востоку от Покровской агломерации. Об этом в эфире "Киев 24" сказал пилот батальона беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Гусь".

По словам "Гуся", происходят механизированные штурмы. На днях был уничтожен вражеский танк.

"Довольно активно штурмуют. Как пехотой, так и механизировано. Хотя, конечно, механизированные штурмы, если говорить, например, о том же Гришине, то это, в основном, все же мотоциклы, квадроциклы и легкая техника", - отметил военнослужащий.

Он также пояснил, что механизированные штурмы осуществляются для огневой поддержки пехоты, а также как средство ее доставки.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее командир минометной батареи 1-го егерского батальона 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Рено" отметил, что сложные погодные условия на Покровском направлении повлияли на характер боевых действий и усилили активность врага.

Так, из-за густого тумана и ограниченной видимости российские войска 31 января активизировались, пытаясь проникать на украинские позиции мелкими группами.

