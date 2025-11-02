Если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года.

Бои за контроль над стратегически важным городом Покровск обостряются. В последние недели российские подразделения начали проникать в сам Покровск и перекрыли последние пути снабжения, используемые для обеспечения украинских сил в городе, пишет CNN.

По данным Минобороны России, украинский спецназ высадился с вертолёта на северо-западной окраине Покровска. Одиннадцать высадившихся военнослужащих погибли, заявило Минобороны страны-агрессора.

Однако источник в украинской разведке сообщил CNN, что это заявление не соответствует действительности. В Покровске продолжаются работы по стабилизации обстановки под руководством начальника Главного управления военной разведки Украины Кирилла Буданова, добавил источник.

Видео дня

Украинский солдат, воюющий в настоящее время в Покровске, также подтвердил изданию The Telegraph начало операции спецназа "Чёрный ястреб", попросив не называть его имени.

Солдат заявил, что операция, вероятно, была начата "после того, как удалось накопить достаточно ресурсов, чтобы ожидать какого-то результата".

Он был твёрдо уверен, что российские войска не окружили украинские войска "котлом", заявив, что такая операция требует полной переброски войск, помимо простого "управления огнём" с помощью беспилотников.

7-й воздушно-штурмовой корпус ВС Украины также сообщил об успешной высадке в районе Покровска. "Это была сложная операция, потребовавшая синхронных действий различных подразделений", — говорится в сообщении.

Командующий украинскими войсками генерал Александр Сырский заявил в субботу, что Покровск и соседний город Мирноград "не окружены и не блокированы, и мы делаем всё возможное для поддержания логистики".

В свою очередь, Министерство обороны России в субботу заявило, что его подразделения "продолжают уничтожать окружённые формирования Вооружённых сил Украины в районе железнодорожного вокзала" в Покровске и отразили несколько попыток украинских сил прорыва из города. В заявлении также говорится, что кольцо окружения Покровска и Мирнограда сужается.

"Если Покровск падет, он станет крупнейшим городским районом, захваченным российскими войсками с момента захвата Бахмута в мае 2023 года. Город является узлом автомобильных и железнодорожных путей, и его захват приблизит российские войска к более крупным городам Краматорску и Константиновке в промышленном поясе Донецка", - отмечает CNN.

Покровск - последние новости

аналитик Юлиан Рёпке сообщил, что российские военные есть во всех районах Покровска, причем их в десять раз больше, чем украинских бойцов. По его данным, украинским военным помогает держаться коридор шириной 5 километров, через который им доставляют припасы и эвакуируют раненых.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Покровско-Мирноградской агломерации украинским воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки россиян, которые стремятся инфильтрироваться в жилую застройку и перерезать пути снабжения ВСУ, однако, как заверил он, окружения или блокирования нет.

Вас также могут заинтересовать новости: