Сооружение и оснащение укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил решить проблемные вопросы по обеспечению надлежащего уровня безопасности в учебных центрах.

Как отметил генерал в Telegram, подготовка и обучение военнослужащих отодвигается подальше от фронта, а армейские корпуса закрепляются за полигонами в центре и на западе Украины.

"В то же время отметил, что вопрос строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и неотложных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности - неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права", - сообщил Сырский по результатам ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки.

В этой связи, генерал отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов.

Как отметил Сырский, он заслушал доклады по наращиванию качества подготовки военнослужащих, развитию базовой общей военной подготовки (БОВП) в боевых бригадах, усилению безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбору инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в учебных центрах. Он добавил:

"Отдельно отметил важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ. Представители подразделений поделились своим опытом работы на этом направлении".

При этом, по результатам аудита есть отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров на которых должны равняться другие.

Перевод обучения под землю

Как сообщал УНИАН, в июле Сирский отмечал, что в связи с российскими ракетными ударами по полигонам учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Он отстаивает позицию, что надо мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников.

