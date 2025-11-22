В то же время погода препятствует и действиям Сил обороны Украины, говорит Отченаш.

Туман и дожди на Покровском направлении, с одной стороны, затрудняют работу Силам обороны Украины, с другой - замедляют продвижение российских войск. Об этом в эфире канала Киев24 рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

По его словам, из-за тумана украинские военные не могут видеть передвижения противника, и "это достаточно мощное осложнение" для них, потому что противник может проводить штурмовые действия на технике.

Но в то же время, говорит Отченаш, для украинской армии плюс в том, что "дожди не дают технике противника так качественно передвигаться, как бы он этого хотел". Бывает даже такое, говорит он, что во время штурмов враг "застревал в болоте, грязи и буквально тонул".

"Было такое, что противник за 10 минут штурмовых действий топил около 5 единиц своей техники вместе с десантом. И это очень смешно, потому что ты видишь, как российские штурмовые действия просто тонут в грязи, в воде, в реках, не получая никаких достижений", - отметил командир экипажа БпЛА.

Плюс туманной погоды для Сил обороны еще и в том, что когда россияне не применяют беспилотников, наши военные могут проводить свои логистические действия:

"Ведь беспилотная авиационная составляющая противника на достаточно высоком уровне, и они тоже уничтожают наши логистические маршруты. Но во время тумана мы можем проводить логистику, забирать раненых и улучшать ситуацию на поле боя для нас самих".

Как сообщал УНИАН накануне, по данным украинского мониторингового проекта DeepState, враг продвинулся в Покровске Донецкой области.

Тем временем боец ВСУ Владислав Потоцкий сообщил о "полной потере" Покровска. По его словам, город "полностью потерян", а ситуация на этом направлении "катастрофическая", поскольку проход отступления из Мирнограда - менее 2 километров, к тому же враг не прекращает попыток сузить коридор.

Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл правду о ситуации вокруг Покровска. В частности, он объяснил, зачем было проводить операцию по отправке десанта на вертолетах и последующей высадки на северную оконечность промышленной зоны города. По словам начальника ГУР, когда спецназовцы смогли пробить наземный коридор для дополнительных украинских сил, в России перестали говорить, что Покровск взят. Вместо этого россияне начали говорить, что "идет продвижение, идет успех и есть много боев".

