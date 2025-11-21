Также есть продвижение оккупантов вблизи Владимировки и Шахово в Донецкой области.

Российские оккупанты продвинулись в Покровске Донецкой области и Степногорске Запорожской области. Об этом сообщил украинский мониторинговый проект DeepState.

В их Telegram-канале отмечается также, что армия РФ продвинулась вблизи Владимировки и Шахматного в Донецкой области.

В то же время командир экипажа Беспилотных авиационных комплексов с позывным "Ветка" рассказала в эфире "Киев24", что на Гуляйпольском направлении врагу осталось 2-3 км до первых домов.

"В основном россияне движутся с юга и востока. Гуляйпольская агромерация является достаточно значительной, а специфика Запорожского региона заключается в том, что здесь очень рассредоточены населенные пункты, которые в основном небольшие. Гуляйполе является одним из крупных городов, а в городе бои проходят не так, как в степях. Здесь много укрытий, в принципе гораздо сложнее выбить врага из населенного пункта, чем с земли налегке", - объяснила военная.

По ее словам, это направление для противника является стратегическим пунктом, потому что поставить галочку о взятии Гуляйполя является для них очень важным фактором.

"В самом Гуляйполе осталось около 450 человек, сейчас идет активная эвакуация. Однако люди, которые остались в городе, или не имеют возможности эвакуироваться по состоянию здоровья, или просто не хотят. В населенных пунктах, которые рядом, осталось около двух десятков человек", - отметила "Гилка".

Ранее россияне рапортовали о захвате Купянска в Харьковской области. В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что город остается под контролем Сил обороны Украины.

"В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, - ред.) оккупантов, которые инфильтрировались в город", - добавили в сообщении.

Также DeepState сообщал, что россияне захватили еще один населенный пункт в Запорожской области. Речь идет о селе Веселое, которое находится южнее Новоуспеновского, которое россияне оккупировали ранее.

