Украинский военнослужащий Владислав Потоцкий заявил, что в Покровске ситуация катастрофическая, а ВС РФ пытаются закрыть проход для отступления.

Военнослужащий украинской армии Владислав Потоцкий в соцсети Threads прокоментировал ситуацию, которая складывается вокруг обороны Покровска.

По словам бойца, Покровск "полностью утрачен", а ситуация на этом направлении "катастрофическая", поскольку проход отступления из Мирнограда менее 2 км. По словам украинского воина, враг не прекрашает попыток сузить коридор:

Вышли с позиции, жив-здоров. Смог выйти на связь. К сожалению, с нелестными новостями, Покровск мы полностью потеряли. На Покровском направлении ситуация катастрофическая. Коридор отступления из Мирнограда, без серой зоны - примерно 1.8км. При этом в районе Мирнограда и Ровно враг пытается еще больше сузить этот коридор."

Вооруженные силы РФ пытаются прорвать оборону в районе Покровска

Несколько дней назад противник пытался закрепиться к северу от Покровска. В попытке продавить оборону Покровска, российские военные пробовали обойти город.

7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщал 21 ноября, что в Покровской агломерации враг вынужден задействовать резервы.

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты продвинулись в Покровске Донецкой области и Степногорске Запорожской области.

