В результате обстрела частично разрушено здание и повреждено оборудование.

Российские военные обстреляли завод Coca-Cola в Киевской области. В результате частично разрушено задние завода и повреждено оборудование.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Возле Большой Дымерки под обстрел попал завод Coca-Cola. Повреждена когенерационная установка - комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии или превращающий сбросный энергетический потенциал технологических процессов в электрическую и тепловую энергию", - говорится в сообщении.

На данный момент информации о погибших или раненых нет.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные обстреляли завод в Тростянце Сумской области. В результате удара погибли три человека, в том числе подросток.

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