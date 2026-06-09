Похудел более чем на 30 кг: ВСУ взяли в плен оккупанта, который две недели прятался в бочке

По словам захватчика, он пошел на войну, чтобы погасить кредит.

Украинские бойцы взяли в плен необычного представителя оккупационных войск. Речь идет о 20-летнем Александре, который принадлежит к долганам, которые являются коренным малочисленным тюркским народом Севера. С захватчиком пообщался журналист Дмитрий Карпенко, цитирует "Главком".

Юноша рассказал, что, чтобы выжить на фронте, он две недели скрывался от украинских защитников в бочке и за этот период похудел более чем на 30 кг.

Известно, что оккупант проходил службу в составе 1-й разведывательной роты 5-й отдельной мотострелковой бригады (бывшая группировка "ДНР").

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"Оказавшись в зоне боевых действий и испугавшись украинских ударов, "разведчик" не нашел лучшего укрытия, чем обычная бочка. В ней он беспрерывно просидел 14 дней. Еды не было, только вода. Когда украинские бойцы наконец обнаружили и достали оккупанта, его вид шокировал всех. За время пребывания в бочке захватчик экстремально похудел - с 72 кг до 38", - рассказали в материале.

Как стало известно, Александра воспитывали в детском доме, а работал он грузчиком. Уже в 2021 году оккупант решил взять кредит на 150 тысяч рублей.

"С ребятами гараж купили... просто летом там шашлыки жарить", - сказал он.

Деньги банку юноша решил не возвращать, сменил телефон, однако когда сумма долга выросла из-за пени вдвое, он испугался наказания и 9 мая 2025 года подписал контракт с Министерством обороны России.

"Впрочем, заработать на войне не удалось. Обещанные за подписание контракта 2,4 миллиона рублей у пленного быстро отобрало собственное руководство. Командир роты с позывным Юрист заставил Александра и еще 16 новоприбывших добровольцев отдать деньги якобы на "нужды роты", - говорится в публикации.

Пленник подчеркнул, что командир забрал у солдат примерно 20 млн рублей, которые потратил на две подержанные Toyota и старую "Приору", а остальные средства забрал себе.

Российские пленные - последние новости

Ранее в ВСУ рассказали об оккупанте, который сам сдался в плен. По словам россиянина, из-за того, что он когда-то учился на ветеринара, командование назначило его на должность боевого медика.

"Бывший сотрудник ритуальной службы Альфис из Татарстана целенаправленно шел в плен. Он - один из немногих пленных, который пришел в армию РФ еще в 2022 году. Дожить до 2026-го удалось благодаря тому, что у него было незавершенное образование ветеринара и он согласился работать ветеринаром для животных российской пехоты, а также дважды сбегал в СЗЧ", –- рассказали в Группировке войск "Восток".

Также сообщалось, что в Запорожье россияне залезли в трубу и всей группой попали в плен ВСУ. Украинские военные заранее знали о планах россиян относительно магистрального газопровода.

"Первые слова: "Хочешь попить?" Отвели к себе, перевязали, накормили. Украинский солдат к нам относится лучше, чем наши солдаты к нам. Зашли в блиндаж, нас накормили, дали воды попить", - сказал захватчик о первых впечатлениях от пребывания в плену.

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