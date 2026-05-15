Из российского плена освобождены 205 украинцев, – Зеленский (фото)

Среди освобожденных есть защитники "Азовстали" в Мариуполе.

Сегодня из российского плена на родину удалось вернуть 205 украинских граждан. Их освободили в рамках первого этапа обмена в формате "тысяча на тысячу". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Дома 205 украинцев", – подчеркнул президент.

В частности, сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

"Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС", – сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашу команду.

"Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", – добавил президент.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, первый этап обмена состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми при посредничестве США.

"Практически все освобожденные сегодня военнослужащие провели в плену 4 года. Большинство из них были взяты в плен во время обороны Мариуполя", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что именно продолжительность пребывания в плену является ключевым принципом формирования списков обменов "1000 на 1000".

Вместе с тем, кроме солдат и сержантов, удалось вернуть домой более полусотни офицеров. Среди освобожденных сегодня есть нацгвардеец, попавший в плен на ЧАЭС.

"Самому молодому освобожденному защитнику исполнился 21 год, самому старшему – 62 года", – говорится в сообщении.

Освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие", – говорится в сообщении.

В то же время Координационный штаб продолжает работу, поскольку готовятся следующие этапы обмена в формате "1000 на 1000", а также продолжается работа над реализацией других предварительных договоренностей. "Работаем над возвращением всех!", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 мая Трамп заявил о достижении договоренности об обмене пленными по принципу "тысяча на тысячу" с каждой страны.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что Киев якобы не предоставил никаких предложений по обмену пленными и вообще "исчез с радаров".

Однако омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что именно Москва затягивает процесс реализации обмена "тысяча на тысячу", поскольку украинская переговорная группа давно передала России списки для обмена.

