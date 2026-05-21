Мобилизовали еще в 2022 году: в ВСУ рассказали об оккупанте, который сам сдался в плен

Россиянин решил сбежать, чтобы добровольно сдаться в плен.

Украинским военным сдался в плен оккупант, доживший до 2026 года, несмотря на то, что был мобилизован еще в 2022-м. Об этом сообщила Группировка войск "Восток", передает АрмияInform.

Пленник отметил, что из-за того, что он когда-то учился на ветеринара, командование назначило его на должность боевого медика.

"Бывший сотрудник ритуальной службы Альфис из Татарстана целенаправленно шел в плен. Он - один из немногих пленных, который пришел в армию РФ еще в 2022 году. Дожить до 2026-го удалось благодаря тому, что у него было незавершенное образование ветеринара и он согласился работать медиком для животных российской пехоты, а также дважды сбегал в СЗЧ", - подчеркнули в Группировке войск "Восток".

Из-за того, что он сбегал, оказался в тюрьме, где согласился подписать контракт, но, когда его отправили в Украину, россиянин решил сбежать, чтобы добровольно сдаться в плен. Таким образом ему удалось попасть в руки военных "Спартан".

"Дошел до ваших, спрашиваю: "Ребята, кто-нибудь есть?". Они спросили позывной. Сказали, чтобы прошел к ним… Я в блиндаже им помогал. А потом вместе на отход… Если бы обратно пошел, меня бы свои "обнулили"", - сказал захватчик.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что в Запорожской области оккупанты снова залезли в газопровод, чтобы пройти в тыл ВСУ, но попали в плен.

"Но мы знали, что противник будет пытаться использовать эту трубу. Они готовились, а не просто - увидели трубу, залезли туда и вылезли в каком-то месте… Они подготовили эту трубу, натянули трос, чтобы транспортировать грузы и боеприпасы, наладили связь и выставили посты. Передвигались даже с использованием самокатов", - отметил военный.

Также сообщалось, что украинские роботы самостоятельно берут россиян в плен. Использование роботов в таких ситуациях позволяет значительно снизить риски для украинских военных.

"Если вместо бойцов подходит робот, то в худшем случае они просто уничтожат кусок металла - и все", - высказался директор по исследованиям и разработкам компании DevDroid Олег Федоришин.

