Иностранец хорошо овладел украинским языком и почти не понимает русский.

В рядах ВСУ служит штурмовиком гражданин США по имени Брюс. Военные показали видео, как он вместе с побратимами из 63 отдельной механизированной бригады "Стальные львы" взял в плен оккупантов.

"Уникальное видео, снятое американским бойцом штурмовой группы 63 бригады. Брюс и его напарники зачищали Серебрянский лес", - говорится в сообщении бригады. Военные рассказали, что тогда группа штурмовиков взяла в плен четырех россиян.

"Зацените уровень украинского языка американского воина и особенно его вежливость - даже россияне удивились", - прокомментировали в бригаде.

На видео можно увидеть, как американец приближается к оккупантам и говорит им: "Покажи руки! Сюда, ко мне...! Ты будешь жить.... Хорошо, не стреляю! Сюда, или я убью тебя...".

Когда оккупанты к нему выходят приказывает: "На колени, пожалуйста. Хорошо".

Россиянин объяснил, что не может свести руку за спину, потому что ранен. Американец спросил: "Ты - 300-й?".

Связав руки пленных, Брюс помог им закурить - по просьбе оккупантов достал из кармана одного из них сигареты, положил каждому в рот по сигарете и тому подобное. Затем положил пачку обратно и пожелал "приятного аппетита".

Во время взятия в плен еще двух захватчиков, Брюс предупредил их, что не очень понимает русский язык.

Плен ВСУ

Напомним, недавно украинские военные взяли в плен 21 российского военного. Пополнение обменного фонда произошло в полосе обороны бригад "Азова" в Донецкой области на Добропольском и Константиновском направлениях.

Некоторые россияне сдались добровольно украинским военным, а других пришлось заставлять сложить оружие. Говорилось, что операции по взятию оккупантов в плен провели бойцы 12-й бригады "Азов", 14-й бригады "Червона Калина" и 4-й бригады "Рубеж".

