Также Федоренко рассказал, как погодные условия влияют на ситуацию на поле боя.

Украинские военные отрезали российских захватчиков в северной части Купянска, что в Харьковской области, от основных поставок. Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Громадського радіо".

"Должны говорить о том, что в целом ситуация по стабилизации несколько шире. Как вы помните, предыдущие периоды врагу удалось затянуться в лесистую местность, которая окружает Купянск по северо-западной окраине. Тогда противник смог сконцентрировать в определенном количестве свои диверсионно-разведывательные группы, которые выполняли несколько задач. Это как наблюдение за нашей логистикой, так и выполнение задач по поисковым действиям наших минометных систем, артиллерии, позиций беспилотных систем", - отметил он.

Федоренко отметил, что первым этапом ВСУ было выполнение задачи по выявлению местонахождения подобных групп и места накопления, а после этого их зачистка до северной окраины. По его словам, Силы обороны успешно выполнили эту задачу.

"Это различные структурные подразделения, с которыми мы воюем плечом к плечу", - добавил военный.

Командир подчеркнул, что второй задачей украинских защитников является постоянная работа в Купянске.

"Противник имел возможность определенное время своими диверсионно-разведывательными группами инфильтроваться в Купянск. Однако, несмотря на такую возможность и частичное пользование трубой в предыдущие периоды, врагу не удалось овладеть ни одним районом в Купянске. Присутствие его в некоторых районах было сконцентрировано где-то в большей степени, где-то в меньшей, но ни один район противник не смог взять под четкий и жесткий контроль, где не было бы представителей Сил обороны", - отметил Федоренко.

Также, по словам военного, структурные авторитетные подразделения, которые имеют высокий уровень подготовки и полное понимание, как нужно противодействовать врагу на Харьковщине, сейчас приняли меры и дотолкали армию РФ до самой реки Оскол по северной окраине.

"Как следствие, отрезали ему возможность с легкостью инфильтроваться в сам город. То есть, поток личного состава сейчас максимально снизился, а, возможно, стал и полностью невозможен для противника", - объяснил командир.

В свою очередь он отметил, что в этой ситуации также возникает вопрос погодных условий.

"Бывает густой туман, дождь. Вчера дождь со снегом. Погода, откровенно говоря, не самая лучшая. И когда наши беспилотные системы снижают, в связи с погодными условиями, свою эффективность, то так или иначе этим противник пытается воспользоваться", - сказал Федоренко.

По его словам, на северной окраине враг заблокирован, а его маршрут втягивания в Купянск сейчас перерезан.

"Также противник, который оставался в самом городе Купянск, применял тактику и переодевания в украинскую форму, и переодевания в гражданскую одежду, чтобы смешаться с местным населением. В определенном количестве присутствие врага в самом городе Купянск остается, но с каждым днем все меньше и меньше, потому что Силами обороны проводится ряд контрдиверсионных мероприятий, которые позволяют выявлять местонахождение, конкретный квадрат, нору, подвал, где может находиться оккупант, и как следствие он берется в плен или уничтожается", - подытожил военный.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее командир группы "Терра" в составе 3-го Армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдула" рассказал, как погода сейчас помогает россиянам под Купянском. Он отметил, что когда начнутся морозы, врагу будет труднее наступать, а сейчас россияне от погоды получают только преимущества.

"Когда туманы, то наше основное средство, которым мы сдерживаем врага, - FPV-дроны - работают значительно хуже. У дрона спереди камера, и когда туман, то человек не видит глазами, и дрон также ничего не видит. Поэтому поражать цель очень трудно", - отметил Волохов.

В то же время Группировка объединенных сил сообщила, что россиянам в Купянске дали нелепый приказ, из-за которого их легче находить. В частности они получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы.

"Несмотря на заявления Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения. Нынешняя акция - попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", - добавили в сообщении.

