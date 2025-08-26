Некоторые раненые захватчики даже после получения медицинской помощи называют украинцев "бандерами".

В Донецкой области бойцы Черниговского отряда Государственной пограничной службы Украины сорвали попытки вражеских наступлений и пленили девять оккупантов. Об этом рассказали в ГПСУ.

Говорится, что на Покровском направлении, в День Независимости Украины, воины пограничной комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда в очередной раз доказали: украинская земля защищается мужественно и несокрушимо.

"Противник пытался штурмовать украинцев малыми группами. Захватчики бросались в бой, среди них были как фанатичные сторонники кремлевской пропаганды, так и наемники, которые воюют исключительно за деньги. 24 августа пограничники отбили очередной вражеский штурм и захватили в плен шестерых оккупантов", - рассказали в ГПСУ.

Несколькими днями до этого, добавляют пограничники, в плен были взяты еще трое захватчиков. Среди них лица из разных регионов: от оккупированной Донетчины до Удмуртии и Осетии.

На видео, которое обнародовала ГПСУ, можно увидеть, как украинские военные помогают раненым пленным - перевязывают раны и делают обезболивающее. При этом один из оккупантов, отвечая на вопрос о том, сделали ли ему уже соответствующую обезболивающую инъекцию, грубо отвечает: "Уже бандера уколол".

"Попав в плен, они убедились: украинские воины, которых враг пренебрежительно называл "бандерами", оказали им медицинскую помощь и поделились водой", - отмечают украинские бойцы.

Война в Украине - пленные россияне

Напомним, ранее двое бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 российских оккупантов. Штурмовая группа украинцев подошла вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику отработали пилоты ударных дронов и после интенсивного, длительного налета захватчики забились в тесный блиндаж. Таким образом двое штурмовиков ВСУ достигли абсолютной внезапности - бросили гранаты ко входу во вражеский блиндаж, после чего испуганные россияне быстро бросили оружие.

