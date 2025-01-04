Пока неизвестно, на каком направлении удалось провести такой успешный штурм.

Двое бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 российских оккупантов. Об этом рассказали в пресс-службе бригады.

"Штурмовая группа 79 ОДШБр подходит вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику удачно отработали пилоты ударных дронов - после интенсивного и длительного налета оккупанты забиваются в тесный блиндаж и не высовывают нос из укрытия. Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности - они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж", - отмечают в бригаде.

После чего испуганные захватчики быстро бросили оружие и подняли руки.

"На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа", - отметили в сообщении.

По словам пленных, во время штурма их позиций, они сначала подумали, что к ним идут россияне, однако когда услышали украинский язык, то поняли, что это бойцы ВСУ.

"В здравом уме, чтобы без потерь, остаться живыми, мы решили сдаться в плен без боя", - сказали оккупанты.

В то же время командир 2 роты, 2 десантно-штурмового батальона бригады с позывным "Бандит" отметил, что пленные захватчики входили в состав 91 полка РФ.

"Они были патеряны настолько, что у меня выводили их два военнослужащих, то есть представьте, идут двое военных, которые ведут 14 тел", - добавил он.

Пленные оккупанты - последние новости

Как писал УНИАН, ранее ВСУ взяли в плен нескольких солдат КНДР, однако они умерли в результате полученных на поле боя ранений. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай, если он искренен в своих заявлениях о недопустимости расширения войны, может повлиять на Пхеньян в вопросе отправки на войну северокорейских войск.

Также украинские военные взяли в плен российских оккупантов на Курщине, которые рассказали об учениях с войсками КНДР. Захватчики отметили, что они видели корейцев и тренировались вместе с ними.

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