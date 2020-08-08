Сутки на Донбассе: боевики пять раз нарушили перемирие

Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев.

С начала суток зафиксировано 5 нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны боевиков в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как говорится в сводке штаба операции Объединенных сил в Facebook, в частности зафиксированы 4 огневые провокации.

"По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил возле Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета – недалеко от Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил возле Новоалександровки", - говорится в сводке.

В штабе отметили, что в результате указанных нарушений режима тишины среди личного состава Объединенных сил погибших и раненых нет.

Кроме того, сообщается, что в утренние часы зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, возле временно оккупированного населенного пункта Пикузы. Там незаконные вооруженные формирования проводили инженерные работы.

В штабе отмечают, что ситуация в районе проведения операции ОС остается полностью контролируемой украинским воинами.

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