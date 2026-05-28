'Даже если США предоставят нам всё - ракет не хватит': эксперт по вооружению о критическом дефиците для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США по поводу критического дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot. Именно эти системы помогают защищать украинские города от ударов баллистическими ракетами. В беседе с УНИАН эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, возможны ли задержки поставок из-за конкуренции с другими странами, что будет, если РФ увеличит количество запусков баллистических ракет, как продвигается создание антибаллистического щита в Украине и изменили ли россияне тактику своих ударов.

Можно ли рассчитывать на поставки ракет для систем Patriot со стороны США и как долго их можно ждать? В чем основная проблема с поставками перехватчиков?

Они уже закупаются, это очень важно, они закупаются по механизму PURL. Но в чем главная проблема? Раньше весь объем производства противоракет для Patriot распределялся между США и Украиной. После войны с Ираном он начал распределяться между США, которые, по подсчетам CSIS, израсходовали до 1400 ракет за 39 суток, и всеми странами Персидского залива. Потому что Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия имеют на вооружении Patriot версии PAC-3 и активно использовали их для сбивания баллистических ракет.

Сколько именно они использовали? Саудовская Аравия вообще ничего не сообщала. Сколько они сбили - неизвестно. Но если брать количество, которое подсчитали институты безопасности, то по данным Korea Economic Institute of America, скорее всего, расходы только Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ составили 2775 ракет. Это без Кувейта, без Бахрейна.

Я думаю, что речь идет еще о 3000 ракетах. То есть в общей сложности получается примерно 4,5 тысячи единиц выпущенных ракет Patriot за 39 суток. А производство ракет PAC-3 MSE у Lockheed Martin - 620 в год (на 2025 год).

То есть, если мы говорим о том, сколько у американцев осталось ракет для Patriot, то, по данным CSIS, они могли отстрелять до половины своих запасов. И это означает, что у них нет возможности даже полностью зарядить все свои пусковые установки.

Я не знаю, стоит ли нам рассчитывать на поставки или нет - это будет исключительно политическое решение. Просто банально: раньше условные 600 единиц в год распределялись между Украиной и США. А теперь то же количество делится между Украиной, США, а также богатыми странами Персидского залива, которые могут платить фактически любую цену за эти ракеты. И Европа сейчас тоже пытается купить это вооружение для нас.

Что будет, если РФ нарастит количество запусков баллистических ракет, а у нас не будет перехватчиков? Какой сценарий возможен в таком случае? Имеет ли Россия достаточно ресурсов для этого?

Это будет как в 2022 году, когда у Украины не было Patriot. По данным ГУР, Россия ежемесячно производит около 60 баллистических ракет "Искандер" и примерно 10 ракет "Кинжал". Еще там есть поставки KN-23, еще есть зенитные ЗРК С-300/400, которые используются для ударов по наземным целям.

Известно ли, какие запасы ракет имеет Россия?

На самом деле запасы не столь важны, они не играют большой роли. Важнее текущее производство и его масштабы. А это 60 "Искандеров" и 10 "Кинжалов" ежемесячно.

Сколько ракет для защиты от российских атак осталось у Украины?

Точное количество официально не разглашается. Ни ГУР, ни Воздушные силы не предоставляют цифры, чтобы не давать России возможности "прицениться". Но по общим данным о поставках за все время, советник президента озвучил New York Times цифру в 600 ракет.

В письме Зеленского указано, что Украина готова самостоятельно производить перехватчики. Это, по вашему мнению, реалистичная перспектива?

Да, конечно. Потребуется где-то лет 10, и это не цифры, взятые с потолка. Можно просто посмотреть на соседнюю Польшу. Заказываем две усиленные батареи Patriot - фактически четыре комплекса - примерно за 4,7 млрд долларов. Подписываем офсетные соглашения о постепенной локализации производства отдельных компонентов в стране. Начинаем изготавливать термоэлементы для транспортно-пусковых контейнеров, энергоагрегаты, другие небольшие компоненты, например, микродвигатели поперечного маневрирования для ракет PAC-3 MSE. На последнее уходит 7 лет.

Буквально недавно L3Harris объявил о размещении заказа у польского предприятия на производство микродвигателей для ракеты Patriot. Тех, которые отвечают за маневрирование. И для этого они в 2019 году подписали это соглашение, начали строительство предприятия, установку производственных линий, обучение персонала.

Затем получили сертификацию и начали производить микродвигатели размером с куриное яйцо, даже чуть меньше. Не всю ракету, даже не блок предварительного маневрирования, а просто двигатели. Одно предприятие - семь лет.

Как продвигается создание антибаллистического щита в Украине?

Есть концепт, есть идея, есть договоренности по использованию компонентов. Ну, это не вопрос месяцев. Это вопрос лет, если очень сильно хотеть.

Мы сейчас на этом этапе. И здесь идея не в том, чтобы Украина самостоятельно создавала всю систему "с нуля". Отдельные компоненты будут поставлять западные компании: например, головку самонаведения - одна компания, радиолокационную станцию - другая, а Украина будет отвечать непосредственно за саму ракету. Причем без некоторых особенностей, которые, по крайней мере, сейчас не объявлены. Например, без технологии кинетического перехвата, которая есть в ракетах Patriot PAC 3.

И главный вопрос в том, что можно очень сильно хотеть, очень сильно хотеть, вложить очень большие ресурсы и время, и деньги, и не получится. Это настолько сложно, как сбить пулю пулей. Patriot PAC 2 был создан как раз для перехвата баллистики. И туда вложили и деньги, и большие надежды, а потом - "Буря в пустыне", и он не перехватывает баллистику. Расследования в Конгрессе, скандалы и вопросы, куда ушли миллиарды налогоплательщиков. В итоге разрабатывается Patriot PAC 3 с ракетой MSE.

Также в письме Зеленский упомянул, что во время последней атаки россиянами было осуществлено 2 пуска "Орешника", один из них, вероятно, упал на оккупированной территории Донецкой области. О каких проблемах с этим "Орешником" это может свидетельствовать?

О том, что он "сырой". Это сразу поднимает вопрос, а действительно ли Белая Церковь была мишенью. То есть не два ли у нас промаха? Один вообще на 500 км, если, например, целью был Киев для обоих "Орешников". Мы же не знаем, куда именно целились.

То есть теоретически, если два "Орешника" летели на Киев из Капустиного Яра - одна ракета отклонилась от курса примерно на 80 километров и упала в Белой Церкви. Тогда можно предположить, что вторая тоже могла существенно отклониться от цели. Ведь вряд ли россияне сознательно целились одновременно и по Киеву, и куда-то в район к северу от пока оккупированного Донецка. То есть, возможно, вторая промахнулась на 600 км, если что-то у них пошло не так. Они же точно не хотели ударить по отвоеванной территории.

Даже для первых советских ракет средней дальности погрешность закладывалась в пределах километра. Для ФАУ-2, первой серийной немецкой баллистической ракеты, точность закладывалась плюс-минус город. А здесь 80 км. Даже 10 км - уже выходит за пределы точности для носителей ядерного оружия. Для них точность должна измеряться в сотнях метров.

Какие средства способны перехватывать такие ракеты, как "Орешник"?

Непосредственно комплекс противоракетной обороны, состоящий из американской ракеты SM-3 (Standard Missile 3) со специальным экзоатмосферным кинетическим перехватчиком, который наводится благодаря системе Aegis. Она очень мощная, с высокой точностью, которая позволяет отслеживать подобные объекты и наводить на них ракеты даже в космосе. Но США ее не продают.

У них есть и другие средства, но это наиболее доступное, потому что другие средства противоракетной обороны - высшего эшелона. Там фокус в том, что нужно перехватывать этот "Орешник" до того, как произошло разведение блоков индивидуального наведения.

Изменилась ли российская тактика ударов по Украине, на чем они делают акцент? Связано ли увеличение ударов баллистическими ракетами с критической ситуацией с количеством противоракетных ракет?

Им не нужно ничего менять, у них и так все хорошо. Они тоже умеют считать и оценивать.

То есть они понимают, что Украина останется, очевидно, без зенитных ракет до уровня Patriot, без противобаллистических возможностей, и все. Что касается ударов баллистическими ракетами, то они их постоянно увеличивали. Дело в том, что Украина показала очень высокую эффективность сбивания крылатых ракет, и остается только баллистика с банальным пониманием того, что даже если все ракеты будут передаваться в Украину, просто все - вот в США пришел к власти какой-то адекватный человек, который горит за Украину и говорит: "Все отправляем. Даже нам самим не нужно" - то их не хватит.

По данным ГУР - ежемесячно РФ производит около 60 баллистических ракет "Искандер" и еще примерно 10 ракет "Кинжал". Отдельно есть также "Цирконы" и другие ракеты, для перехвата которых нужны именно противоракетные системы Patriot. А Lockheed Martin производит около 620 ракет PAC-3 MSE в год - это примерно 56–57 ракет в месяц. Но для надежного перехвата одной баллистической цели требуется две ракеты Patriot. Штатный расход. Мы стреляем по одной. И даже если мы будем стрелять по одной, уже математика как-то не сходится.

