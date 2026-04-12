Буданов ответил, может ли 'пасхальное перемирие' перерасти в долгосрочное

Надежды на превращение пасхального перемирия в устойчивый мир остаются призрачными.

К сожалению, однодневное пасхальное перемирие не перерастет в долгосрочное, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, несколько лет назад такое уже было.

"Так же на Пасху было однодневное перемирие. Оно много раз нарушалось, но все равно в большинстве своем соблюдалось. Я высказал мнение, что ничего не изменится и будет точно так же и сегодня", - отметил Буданов, отвечая на вопрос журналистки "Новини.Live".

Кроме того, он также заявил, что на неделе планируется еще один обмен пленными. Российская сторона не успела подготовить все, чтобы больше военнопленных вернулись к своим семьям на Пасху.

"Не совсем успели – та сторона не совсем успела подготовить это все, но ждать не было возможности, да и неправильно это было. Пусть лучше 182 человека встречают праздник дома. Я надеюсь, что где-то к концу недели можно будет снова провести один этап. На пути стояли сугубо бюрократические процедуры", - подчеркнул Буданов.

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты атаковали машину медиков во время "пасхального перемирия" в Сумской области. Пострадали трое медиков. Им оперативно оказали помощь. Угрозы жизни нет.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия во время "перемирия" убила украинскую эвакуационную группу на Запорожье. Противник нанес удар около 17:30, тогда как "перемирие" должно было начаться в 16:00.

