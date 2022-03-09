Оккупант также рассказал, что российских солдат всю дорогу в Украину обманывали.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российского оккупанта, который рассказывал о своей командире, отправившего его и сослуживцев на войну в Украину.

По словам военного РФ, всю дорогу в Украину им врали.

"Я шел за командиром, увидел, как он к этому отнесся. Я видел как пацанов отдал на бойню. Я за ним не пойду уже. Оружие списано. Я насчет оружия спрашивал еще перед отъездом, а они говорят: "А вы сначала вернитесь". Я говорю: "В смысле? Мы же на учения едим. А тут нифига себе", - сказал оккупант.

Также он рассказал, что его бригада сейчас находится в Бородянке. Но, по словам военного, он не хочет больше оставаться в Украине.

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