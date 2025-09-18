Группа порадовала фанов качественным клипом.

После возвращения в Украину Юлия Санина вместе с группой The Hardkiss презентует музыкальную новинку Tenderness (Нежность). Кроме песни вышел и новый клип на платформе YouTube.

The Hardkiss радуют поклонников новой работой, которая вышла на всех музыкальных стримингах сегодня, 18 сентября. Их песня Tenderness выполнена в лучших традициях группы, соединив мощную рок-музыку с глубоким вокалом Юлии.

Текст композиции создан полностью на английском и является определенным откровением автора, которой традиционно стала Санина. Из слов песни можно понять, что героиня стремится к нежности и поддержке, но в то же время находится в эмоциональном хаосе. Она просит любимого спасти ее, быть ее "якорем" и сама готова к изменениям ради близкого человека, но боится, что ее голос так и останется неуслышанным.

Видео дня

Все эмоции группа попыталась передать в клипе, режиссером которого стал муж Юлии Саниной и соучредитель The Hardkiss, Валерий Бебко. Выделяется то, что первая часть видео выполнена в черно-белой гамме, тогда как вторая - приобретает цвета. Также примечательно, что в визуализации Tenderness появились все участники коллектива, которые сейчас находятся за рубежом.

The Hardkiss - Tenderness

Клип всего за несколько часов посмотрело более восьми тысяч пользователей, которые выразили свой восторг в комментариях:

"Какой же кайф! Респект за то, что вернулись к настоящим себе без этих всех ожиданий и рамок нашей "сцены".

"Боже, это настолько хорошо и качественно, что словами не передать. Атмосфера, образы, то, как вы прожили песню эмоционально, как мини-фильм. Очень впечатлило! Хотелось, чтобы клип длился не три минуты, а три часа".

"Очень качественный клип и песня и конечно же топанглийский! Мы так долго ждали этого! Эта работа вайбом отсылает к вашей музыке 5-10 лет назад... Очень оригинально и ни на что не похоже!"

Напомним, что ранее Юлия Санина рассказывала, почему ее муж живет за границей.

