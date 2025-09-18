Личности погибших будут установлены в кратчайшие сроки, заверили в Координационном штабе.

В Украину 18 сентября вернули 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Координационном штабе, репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Видео дня

Координационный штаб выразил благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, а также личному составу ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - заверили в штабе.

Возвращение тел украинских военных: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, предварительное возвращение тел в Украину произошло 19 августа 2025 года. Тогда тоже было возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Среди репатриированных было 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия подбрасывает тела окупантов и своих наемников при возвращении погибших украинцев. В июне он рассказывал, что таких случаев к тому времени было зафиксировано 20. Так, например, россияне "подсунули" тело гражданина Израиля, воевавшего на их стороне. "Они подбрасывали нам трупы своих граждан. Такое отношение к войне, своим военным. И это уже задокументировано. Иногда эти тела даже с российскими паспортами", - подчеркнул Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: