Выручка от экспорта нефти за неделю снизилась на более 300 миллионов долларов.

Экспорт российской нефти и выручка от ее продажи снизились из-за сокращения поставок по балтийским трубопроводам после ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре РФ, сообщает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, за неделю с 8 по 14 сентября Россия ежедневно экспортировала морем в среднем около 3,18 миллиона баррелей в сутки, что на 934 000 баррелей в сутки меньше, чем за предыдущую неделю. В целом, за отчетный период отгружено 22,26 млн баррелей российской нефти против 28,79 млн баррелей на предыдущей неделе.

С сокращением объема отгрузки нефти снизилась и экспортная выручка. За период с 8 по 14 сентября она упала до 1,28 миллиарда долларов, тогда как неделей ранее составляла 1,66 миллиарда долларов.

Главными покупателями российской нефти остаются страны Азии, которым отгрузили за период с 17 августа по 14 сентября в среднем чуть более 3 миллионов баррелей в сутки. Турция за отчетный период получала в среднем 313 тысяч баррелей российского "черного золота" в сутки.

Удары Украины по России - последние новости

12 сентября дроны СБУ ударили по ключевому нефтеэкспортному хабу РФ - порту Приморск. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит Москве примерно 15 миллиардов долларов. В результате атаки были повреждены два корабля российского "теневого флота", а отгрузка сырья временно приостановили.

В ночь на 24 августа дальнобойные беспилотники СБУ и Сил специальных операций ударили по производственным мощностям порта "Усть-Луга" в Ленинградской области России.

Не забывают украинские птички и о российских НПЗ. 14 сентября был атакован один из крупнейших заводов в РФ в городе Кириши Ленинградской области. В результате атаки была остановлена установка, которая обеспечивает 40% мощности предприятия.

