Такая подача должна была напомнить гостям об уюте у камина.

Государственный банкет в зале Святого Георгия в Виндзорском замке 17 сентября запомнился не только изысканными платьями Мелании Трамп, Кейт Миддлтон и королевы Камиллы, но и оригинальным напитком.

Настоящей изюминкой вечера должен был стать уникальный англо-американский коктейль, который соединил в себе традиции обеих стран. Способ его приготовления был продемонстрирован в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи:

"Звучит так, будто время для коктейля! На государственном банкете будет представлен специальный коктейль США и Великобритании, который сочетает дымный виски с ярким цитрусовым мармеладом".

Основа напитка - дымный виски, сбалансированный яркими цитрусовыми нотами апельсинового мармелада. Финальным акцентом стал пекановый мусс, а украшением - поджаренный маршмеллоу и бисквит в виде звезды.

Визит Трампа в Великобританию

Как сообщал УНИАН, вчера супруги Трампы прибыли в Виндзорский замок, где их встретили король Чарльз III, королева Камилла, принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Программа включала торжественный прием и государственный банкет в зале Святого Георгия, на котором присутствовали члены королевской семьи, семья Трампов, а также известные бизнесмены.

Особое внимание привлекли образы Мелании, Кейт и Камиллы, а украинцы даже заметили намек на Украину в одном из них.

