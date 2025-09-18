В сентябре-октябре там еще достаточно тепло для комфортного отдыха.

Сентябрь-октябрь считаются идеальным временем для посещения некоторых пляжных направлений Европы, поскольку летний толпы учже уехали, но там еще достаточно тепло, солнечно и сухо.

Британское издание The Guardian опросило шестерых разных авторов о популярных туристических направлениях Европы (или недалеко от нее), куда можна отправиться за осенним солнцем в ближайшее время.

1. Апулия, Италия. Осень идеальное время для изучения скалистого побережья этого южного итальянского региона, усеянного захватывающими дух пещерами – вода в море еще достаточно прогретая после лета, но толпы туристов уже уехали.

2. Алентежу, Португалия. В этом португальськом регионе почти нет крупных городов, а местные идиллические пляжи когда-то служили вдохновением для художников. Осенью там все еще тепло, но при этом у туристов есть шанс получить в свое полное распоряжение один из местных нетронутых пляжей.

3. Корсика, Франция. В сентябре-октябре улочки исторических городов этого острова на юге Франции все еще залиты солнцем, но уже свободны от толп. К тому же, сезон урожая в полном разгаре, а потому туристы могут полакомится местными деликатесами – сырами, колбасами и напитками.

4. Эс-Сувейра, Марокко. На местном длинном песчаном пляже у туристов есть возможность покататься на верблюдах, а также заняться каякингом, серфингом и верховой ездой. При этом африканская жара здесь приглушается приятным морским бризом.

5. Ахаркия, Испания. Это самая высокая из белых деревень Андалусии, окрестности которой усеяны пещерами, долинами и древними тропами. И осенью всем этим можно насладиться без лишним толп.

6. Коница, Греция. Это совсем не та Греция, которую многие привыкли видеть. Здесь туристов встречают усеянные лесами горы, горные реки и старинные каменные мосты. В сентябре-октябре здесь уже не так жарко, а листва на деревьях постепенно окрашиваются в желто-красные цвета.

