Африканский континент медленно разделяется из-за тектоники плит.

Дело в том, что все плиты, на которых находится Африка, движутся, и это приводит к серьезным геологическим изменениям на поверхности, пишет Bgr. Три плиты под континентом отдаляются друг от друга, разделяя сушу наверху, что в итоге может привести к образованию нового океана.

Этот регион называется Восточно-Африканской рифтовой системой, и исследователи полагают, что в будущем восточная часть Африки может полностью отделиться от остального континента.

Хотя исследователи нашли доказательства того, что Африка разделяется на две части миллионы лет, и это непрерывный процесс, теперь их насторожило то, что последствия этого разделения уже вызывают значительные изменения на поверхности.

Например, в 2005 году в Эфиопии образовалась гигантская 35-мильная трещина, разделившая сушу и уничтожившая дорогии и сельскохозяйственные угодья. Эта трещина распространилась всего за 10 дней, что чрезвычайно быстро по геологическим меркам, где обычно на такое уходят десятилетия или даже столетия.

Восточно-Африканский разлом и плиты под ним остаются активными уже миллионы лет. Их движение ответственно за то, как формировалась суша на протяжении веков. Геологические области, такие как Великая Рифтовая долина, гора Килиманджаро, озеро Виктория и Красное море, образовались из-за движения этих плит в прошлом - точно так же, как это происходит сейчас.

Однако, современные ученые считают, что это событие продлится еще 5–10 млн лет, поэтому Восточная Африка вряд ли отделится от основного континента в ближайшие годы.

Однако, когда тройные плиты достаточно разойдутся, Красное море и Аденский залив затопят рифтовую долину и создадут в регионе новый океан. Этот океан разделит части континента, например, Кению, Танзанию и Мозамбик, создав более мелкие острова или отдельные участки суши - подобно тому, как это происходит сейчас на Мадагаскаре.

Активность плит также приводит к другим геологическим событиям, таким как землетрясения, извержения вулканов, наводнения. Ученые допустили, что разделение африканского континента может сопровождаться одним из этих катаклизмов.

