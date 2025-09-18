В пятницу, 19 сентября, погода в Киеве возьмет курс на улучшение. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +11°...+12°, а днем температура повысится до +20°...+21°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер подует с запада и ослабнет до 5-10 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 19 сентября
Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +22°, дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +22°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +22°.
В Тернополе 19 сентября ночью будет +8°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +22°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +8°, днем +22°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +24°, переменная облачность.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +8°, днем +22°, дождь.
В Виннице завтра будет +8°...+22°, переменная облачность.
В Житомире в пятницу ночью будет +8°, днем +22°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+22°, переменная облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +8°, днем +22°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +22°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +8°...+22°.
В Одессе 19 сентября - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +24°.
В Херсоне в пятницу ночью будет +11°, днем +22°, переменная облачность.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +11°, днем +24°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +22°, переменная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +21°, переменная облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +22°, переменная облачность.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +11°...+22°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +23°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +10°, днем +24°, возможен дождь.