Она в очередной раз доказала, что ее любовь к моде не знает границ.

Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон призналась, что имеет отдельную комнату для хранения огромной коллекции солнцезащитных очков.

В свежем интервью The Times звезда рассказала, что ее коллекция очков формировалась годами и сейчас насчитывает около 10 тысяч пар. Когда-то она любила большие круглые Dior, сейчас же отдает предпочтение кошачьим моделям Karl Lagerfeld:

"В моем доме есть целая комната для очков, и на каждой стене - голографические полки с примерно 10 тысячами солнцезащитных очков".

Новый особняк в Беверли-Хиллз, который Хилтон недавно приобрела за 63 миллиона долларов, имеет более 30 тысяч квадратных футов площади, поэтому места для "комнаты очков" там более чем достаточно. Кроме этого, звезда обустроила в доме частный спа-комплекс с современными beauty-технологиями.

Напомним, Парис Хилтон с 2021 года замужем за предпринимателем Картером Реумом. У пары двое детей: сын Феникс Баррон и дочь Лондон Марилин.

