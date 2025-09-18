Первыми начнут возвращаться украинцы из соседних стран - Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы.

После войны в Украину сложнее будет вернуть украинских беженцев, которые работают в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук, финансист и эксперт по миграционной политике.

Отвечая на вопрос о том, какие страны, по его мнению, станут "постоянными домами" для части украинской диаспоры, а откуда люди вернутся первыми, он высказал мнение, что первыми начнут возвращаться украинцы из соседних стран - Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы.

"В Молдове сейчас зарплаты уже выше, чем в Украине. Но я уверен, что после завершения войны часть предприятий в Украине вынужденно поднимет зарплаты, ведь сейчас многие люди работают под "бронню" или имеют отсрочку от призыва. Как только отменят военное положение, люди массово начнут увольняться на таких предприятиях. Бизнес будет вынужден повысить зарплаты на 15-30%, чтобы удержать кадры", - пояснил эксперт.

Видео дня

Еще одна причина возврата, по его словам, это собственное жилье. Ведь украинцам не придется тратить 20-30% дохода на аренду, которую они платят за рубежом.

В то же время, отмечает Гайдуцкий, сложнее будет вернуть тех, кто работает в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии.

"Там действуют сильные социальные системы защиты для наемных работников, государство или общины до сих пор арендуют жилье, компании часто предлагают страхование и пенсионные накопления, а рабочих больше ценят из-за дефицита кадров", - сказал он.

Также на вопрос, существует ли риск, что Украина потеряет часть населения, поскольку люди будут отдавать предпочтение более стабильным программам для беженцев за рубежом, финансист отметил, что программы для беженцев для украинцев за рубежом так или иначе будут сокращаться. И это естественный процесс, ведь в страны постоянно прибывают новые беженцы из других стран, и этот процесс будет продолжаться еще десятилетиями.

В то же время, отмечает Гайдуцкий, и в Украине будут вводиться программы для беженцев, ведь страна нуждается в иностранных работниках. В частности, в Канаде, которая имеет более 80 различных иммиграционных программ, даже существует квота - 15% для беженцев. То есть из каждых 100 новых резидентов 15 обязательно должны быть беженцами. Впрочем, это всегда новоприбывшие беженцы.

"Поэтому украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, со временем должны будут переходить на классические миграционные программы. А по завершению их миграционного цикла они уже будут принимать решение, возвращаться ли на Родину", - пояснил эксперт.

По его словам, здесь многое будет зависеть от Украины: поддерживало ли государство с этими людьми отношения в течение всего периода. То есть, есть ли веские причины для возвращения

"Например, в Канаде филиппинцев пенсионного возраста очень мало, потому что у них есть мотивация возвращаться домой. Ведь государство через банки, ипотечные, страховые, инвестиционные компании делает все возможное, чтобы они все средства направляли домой. У них нет необходимости оставаться в Канаде", - привел пример Гайдуцкий.

Проблема возвращения беженцев

Как сообщалось, ранее Элла Либанова, директор Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи отметила, что большинство украинских беженцев уже никогда не вернутся в Украину. В частности, из-за факторов безопасности и экономических факторов. Но есть и те, кто вернутся обязательно, потому что они так и не смогли найти себя на новом месте.

Кроме того, Василий Воскобойник, председатель Офиса миграционной политики высказал мнение, что около 90% молодых людей, оказавшихся за рубежом, вряд ли вернутся обратно в Украину. По его словам, возвращение этих молодых людей будет зависеть от развития экономики и от состояния дел на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: