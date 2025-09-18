Орхидеи можно разделить и вырастить из деток и воздушных корней, как и другие растения с корневищами.

Размножение орхидей в домашних условиях доступно даже новичкам. Наиболее эффективные и простые методы включают деление куста, использование "деток" (кейки), воздушных корней и псевдобульб. Как пишет The Spruce, главное правило — запастись терпением, так как новым растениям нужно время, чтобы вырасти и зацвести.

Как плодится орхидея в домашних условиях

Прежде чем приступать к размножению, определите тип орхидеи по её росту:

Симподиальные орхидеи растут горизонтально, образуя новые побеги (псевдобульбы) на корневище. К ним относятся каттлея и онцидиум. Псевдобульбы — это утолщенные части стебля, накапливающие воду и питательные вещества. Цветоносы появляются из самых молодых псевдобульб. Размножаются делением куста или старыми псевдобульбами ("бэк-бульбами").

Моноподиальные орхидеи, такие как фаленопсис и ванда, растут вертикально из одной центральной точки. Листья располагаются поочередно, а цветоносы и воздушные корни — у их основания. Размножаются делением воздушных корней или посадкой "деток" (кейки).

Когда размножать орхидею

Размножать орхидею лучше всего после цветения, но до пересадки. Исключение — "детка", появившаяся на цветоносе, её можно отделить и посадить в любой момент. Симподиальную орхидею можно делить, когда она перерастает горшок.

Перед началом работы стерилизуйте все инструменты и рабочую поверхность, чтобы избежать заражения.

Как вырастить орхидею из корня - инструкция

Это один из самых эффективных методов. Молодое растение может зацвести уже на следующий год.

Аккуратно выньте орхидею из горшка, чтобы не повредить корни и псевдобульбы.

Найдите основное корневище и молодые, активно растущие побеги.

Оставьте на каждой части 3-4 здоровые псевдобульбы. Используйте острый, стерильный инструмент, чтобы разрезать корневище.

Псевдобульбы без признаков нового роста — это "бэк-бульбы". Их можно использовать для отдельного размножения или оставить, если они остаются зелеными.

Можно обработать срезы перекисью водорода или корицей для дезинфекции.

Посадите растение в новый горшок, подходящий по размеру. Поместите в место с рассеянным светом, ежедневно слегка опрыскивайте, но не поливайте, пока не появится новый лист.

Как размножить орхидею из побега - правила

Этот метод требует больше времени, и новые ростки могут появиться только через несколько лет.

Отделите старые псевдобульбы, обычно расположенные по краям горшка, без листьев и активного роста. Они должны быть зелеными и иметь хотя бы одну "спящую почку" (глазок).

Сделайте небольшой V-образный надрез на корневище за выбранной "бэк-бульбой", не отделяя ее от основного растения. Оставьте орхидею в покое, пока не появится новый росток.

Как только появится росток, аккуратно отрежьте "бэк-бульбу" по сделанному надрезу. Затем пересадите побег в новый горшок.

