Похолодание коснется всей Украины

Уже на следующей неделе в Украине может выпасть снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"С 25-26 сентября теплая погода сменится резким похолоданием и поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - сообщила она.

По прогнозу, похолодание коснется всей Украины, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снежная - лишь местами в западной части.

Синоптик также показала карту погода на субботу, 27 сентября.

"Карта показывает, что уже вскоре в Украине возможен снег. Это - субботний прогноз осадков (синее - дождь, розовое - снег)", - пояснила она и добавила, что прогноз еще потребует уточнения, ведь он довольно долгосрочный.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине наоборот должно потеплеть. Похолодание, охватившее всю страну, уже подходит к концу и уже с 19 сентября температура начнет повышаться.

По прогнозу Наталки Диденко, уже в ближайшие выходные, 20 и 21 сентября, в Украину вернется настоящая теплая погода с летней температурой +24...+28 градусов. Осадков не ожидается.

