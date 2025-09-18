Важно не прекращать верить в свои силы.

С 18 сентября 2025 года Венера входит в Весы, и четыре знака Зодиака наконец-то получат все, о чем просили Вселенную... и даже больше!

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Как пишет Your Tango, этот транзит разбудит энергию после застоя, который принес Сатурн в Рыбах. Меркурий в Весах, под влиянием Венеры, добавит к этому любовный оттенок, а следующие недели помогут вам лучше понять себя и работу, в которую вы вкладываетесь.

Сыграет роль и соединение Меркурия с Ураном 19 сентября - оно обещает легкие и веселые разговоры, а тригон Меркурия к Плутону откроет возможности для глубинных трансформаций. До 6 октября этот период станет динамичным прологом к сезону Весов, когда стоит делиться своими историями, влюбляться и смело претендовать на все, что желаете, но для этого надо искренне верить в собственные силы.

Овен

Овны, Меркурий в Весах лечит ваши отношения и помогает получить желаемое в партнерстве. Первые два дня транзита Марс подарит жаркие и откровенные разговоры, а Меркурий поможет лучше выражать себя - будь то через творчество или через дипломатию.

Если вы одиноки, это время стать лучшим другом или партнером в бизнесе. В отношениях вы научитесь общаться эффективнее, без необходимости "выигрывать" споры. Компромиссы теперь приносят спокойствие, а дипломатия открывает новые двери во взаимопонимании.

Рак

Раки, Меркурий в Весах акцентирует внимание на семейных корнях и новых начинаниях, а Венера напоминает о важности заботы о себе.

Творческие идеи сейчас будут приходить легко, а вдохновение подскажет, как украсить ваш дом или реализовать другие проекты. Гордость за свои достижения заставит вас делиться ими с близкими и друзьями, а изучение семейной истории может изменить ваше восприятие себя.

Весы

Весы, подключение Меркурия к Плутону пробуждает любопытство и помогает получить все, о чем вы просили. Плутон напоминает о внутренней силе, а Меркурий подталкивает брать на себя руководство.

Вы будете четко видеть людей, которые изменят вашу жизнь в будущем. В течение нескольких дней после Марса вы почувствуете восстановление энергии и обаяния, что позволит другим увидеть вас в новом свете.

Козерог

Козероги, Меркурий ставит вас в центр внимания. Ожидайте знакомств с умными, вдохновляющими людьми, которые помогут вам достичь желаемого и больше.

Теперь слова важнее действий, поэтому пришло время работать над своим имиджем, быть примером для других и укреплять дисциплину. Меркурий помогает стать наставником в работе, другом в кругу единомышленников и продолжать двигаться к успеху.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что несколько китайских знаков Зодиака уже находятся на пороге важных изменений.

Вас также могут заинтересовать новости: