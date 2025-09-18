Из-за масштабных дроновых атак украинские военные на автомагистрали Николаев-Херсон создают антидронные тоннели.

На юге Украины российские захватчики пытаются подвинуть ВСУ от Антоновских мостов, чтобы занять удобную позицию, и хотят выбить из Каменского, откуда ближе к Запорожью. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, враг активно пытается подвинуть ВСУ из окрестностей населенного пункта Каменское в Запорожье, на Ореховском направлении.

"В населенных пунктах Каменское и Плавни остаются наши позиции, противник в течение всего лета пытается выбить нас оттуда. Тактика врага заключается в том, чтобы сравнять все с землей...", - сказал Волошин.

Он пояснил, что Каменского фактически уже не существует, но Силы обороны там удерживают позиции. Потому что из Каменского и Плавней, которые находятся западнее, на берегу бывшего Каховского водохранилища, противник может развить свое наступление на следующие населенные пункты - Степногорск и Приднепровское.

"И это уже фактически - выйти на окраины Запорожья", - сказал Волошин.

Также, по его словам, на Приднепровском направлении враг массированно с помощью авиации атаковал Антоновку, которая расположена на правом берегу Днепра неподалеку от Херсона. Также противник трижды пытался приблизиться к позициям Сил обороны в направлении Антоновского моста. Как уточнил спикер, оккупанты пытаются там наступать по направлению населенного пункта Олешки, чтобы взять под контроль левую, восточную, сторону моста. Речь идет о самом узком месте на Днепре - держа там позиции, противник сможет разместить свои площадки для операторов дронов и тому подобное.

Кроме того, добавил Волошин, противник наносит удары, в частности FPV-дронами по автомагистрали Николаев-Херсон, чтобы сделать невозможным на этом направлении логистику ВСУ. Чтобы защититься от массированных обстрелов Силы обороны обустраивают антидронные сеточные туннели.

Ситуация на южном фронте

Как писал УНИАН, армия РФ пытается выжечь населенные пункты, которые находятся возле дамбы Каховской ГЭС, которую захватчики взорвали летом 2023 года. Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что противник применяет штурмовую и армейскую авиацию, нанося массовые удары по населенным пунктам, которые расположены вблизи бывшей разрушенной Каховской плотины. По словам спикера, враг хочет сжечь эти населенные пункты, чтобы готовить себе новые плацдармы.

"В самом Херсоне ситуация довольно непростая - противник увеличил количество применений всех видов вооружения, в частности FPV-дронов. Относительно микрорайона "Остров" - это жилой район. Это реально террористическая деятельность - враг просто уничтожил мост, который соединяет этот район с остальным городом", - сказал Волошин.

