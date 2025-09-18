Она даже спела ему песню.

Украинская певица Ольга Цибульская призналась, что когда-то давно была влюблена в профессионального боксера Владимира Кличко.

Сегодня она опубликовала в своем Instagram-аккаунте их снимок от 2011 года, после того как Кличко встретился в ринге с британским боксером Дэвидом Хэем, который на тот момент был чемпионом мира по версии WBA:

"А в кого из телевизора вы были влюблены? Я - во Владимира Кличко. И даже песню ему пела. Эти фото перенесли меня в тот самый вечер, когда он победил Дэвида Хэя и стал объединенным чемпионом мира. Тогда я вела "Подъем" на Новом канале, смотрела бокс с детства и - честно - была немного влюблена в Кличко".

Цибульская вспомнила, что после победы Кличко написала песню и среди ночи сообщила продюсеру, что хочет спеть ее спортсмену. "И уже через несколько дней в "Арене" я стояла перед Чемпионом и поздравляла с победой. 2011 год. Киев. Щемящие воспоминания", - добавила она.

