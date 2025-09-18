Украина и Польша подписали меморандум о создании совместной рабочей группы по авиационным системам.
Документ подписали министр обороны Денис Шмыгаль и вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщил украинский министр в Telegram.
"Мы переводим наше сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения", - заявил он.
Также, по словам министра, она будет:
- способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;
- разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;
- укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.
Кроме того, как отметил Шмыгаль, подписана Совместная декларация по усилению безопасности и оборонного сотрудничества. В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL.
"Также с польским коллегой подписали письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО. Призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах", - добавил глава Минобороны.
Польша и Украина
Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский информировал, что польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов. Они будут проходить в центре НАТО, который находится на территории Польши, поскольку там условия безопаснее, чем в Украине.
Он добавил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут учить польские подразделения противостоять России, а не наоборот.