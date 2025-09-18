Поляки всесторонне будут перенимать опыт украинских военных в противостоянии российским дронам.

Украина и Польша подписали меморандум о создании совместной рабочей группы по авиационным системам.

Документ подписали министр обороны Денис Шмыгаль и вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщил украинский министр в Telegram.

"Мы переводим наше сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения", - заявил он.

Видео дня

Также, по словам министра, она будет:

способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;

разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;

укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Кроме того, как отметил Шмыгаль, подписана Совместная декларация по усилению безопасности и оборонного сотрудничества. В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL.

"Также с польским коллегой подписали письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО. Призвали союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах", - добавил глава Минобороны.

Польша и Украина

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский информировал, что польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов. Они будут проходить в центре НАТО, который находится на территории Польши, поскольку там условия безопаснее, чем в Украине.

Он добавил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут учить польские подразделения противостоять России, а не наоборот.

Вас также могут заинтересовать новости: