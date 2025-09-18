Родные люди не виделись более 10 лет.

Известная украинская певица Екатерина Бужинская впервые за долгое время рассказала о своих отношениях с мамой, которая после 2014 года осталась жить в оккупированном Крыму. Артистка призналась, поддерживает ли связь с родным человеком.

Как оказалось, мать Бужинской не выехала из Крыма после его оккупации Россией и до сих пор проживает там. Однако, в интервью Маричке Падалко певица рассказала, что часто созванивается с мамой, хоть и грустит, что родной человек не может быть рядом.

"Случилось то, что мама в 2011-м или 2012 году переехала в Крым. И там осталась. И с 2014 года я уже туда не могла ехать. И мама не приезжала даже, когда родились малыши. Мама не приехала на крестины, мама уже осталась там. Конечно, мы общаемся по телефону, она переживает. Но я как сирота. Она вышла замуж, я купила ей квартиру, и она там осталась", - поделилась Екатерина.

Видео дня

Народная артистка Украины заявила, что ее мама уже получала определенные угрозы от оккупантов. Поэтому Екатерина не сильно хочет выносить свою семейную историю в медиапространство, чтобы лишний раз не навредить родным, которые остаются в Крыму.

"Ее сейчас вывезти я тоже не могу. И я не очень хочу сильно обсуждать этот вопрос, чтобы не привлекать к ней внимание. Потому что за мной следят. Вы понимаете, о чем я говорю. Я не хочу, чтобы моим родным из-за меня было плохо", - отметила Бужинская.

Также певица добавила, что другой ее близкий человек - родной брат Олег сейчас воюет. Он стал добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения и Екатерина пытается всячески помогать его бригаде:

"Война не обошла никого из нас. Мой родной брат, профессиональный спортивный журналист, футбольный комментатор Олег пошел добровольцем в ряды ВСУ. И были нужны дроны, помощь, военная техника, ремонт. И, конечно, что я искала, что бы сделать, чтобы было больше концертов, чтобы помогать еще больше".

В том же интервью Екатерина Бужинская рассказала об аборте, который сделала в 18 лет и о котором жалеет до сих пор.

Вас также могут заинтересовать новости: