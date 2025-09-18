Враг направил авиабомбу на жилой сектор города.

Сегодня утром российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли пятеро гражданских. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Сегодня около 10:00 российская армия сбросила 250-килограммовую авиабомбу на жилой сектор города. Россияне убили двух женщин 62 и 65 лет и трех мужчин - 65, 67, 74 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки повреждены четыре многоквартирных дома.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться, отметив, что каждый гражданский в Донецкой области - это потенциальная жертва очередного российского обстрела.

Атаки на Константиновку

В ночь на 22 августа российские оккупанты нанесли серию ударов по Константиновке Донецкой области. Город атаковали FPV-дронами и авиабомбами типа ФАБ-250. В результате ударов было зафиксировано повреждение частных и многоквартирных жилых домов, магазина, здания "Укрпочты" и газопровода. Ранения получил один человек.

3 сентября враг обстрелял Константиновку из ствольной артиллерии, в результате чего погибли 8 человек, еще 6 получили ранения. Во время этого обстрела оккупанты повредили две многоэтажки, частный дом, магазин, торговый центр и 5 торговых павильонов.

