По словам командира Юрия Федоренко, враг снова вынужден пересекать реку Оскол для пополнения своего плацдарма.

Украинские военные повторно повредили газотранспортный трубопровод, с помощью которого российские оккупанты пытались пробраться в Купянск Харьковской области. Об этом в эфире Еспресо сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Нам удалось провести мероприятия и повторно повредить трубу газотранспортной системы. Вследствие этого на текущий момент враг снова вынужден пересекать реку Оскол для пополнения своего плацдарма на правом берегу. То есть это открытая местность, позволяющая лучше выявлять противника и уничтожать. Как следствие, интенсивность боевых действий на правом берегу реки Оскол снизилась", - рассказал он.

В целом, по его словам, в Купянске продолжаются очень сложные бои, враг продвижения не имеет.

Видео дня

"Есть попытки врага инфильтроваться между нашими боевыми порядками в тыл. Эти группы постоянно выявляются и уничтожаются. В целом ситуация по левому берегу Купянска и Купянску-Узловому на текущий момент достаточно благоприятная для Сил обороны Украины", - рассказал Федоренко.

Военный отметил, что насыщенность российских диверсионно-разведывательных групп в Купянске очень высокая, однако Силам обороны Украины удается их вовремя выявлять и уничтожать.

"В самом городе Купянск продолжаются уличные бои с вражескими ДРГ. Нельзя сказать, что российские регулярные войска заняли какие-то районы города и там нет присутствия подразделений Сил обороны. Впрочем, насыщенность в городе вражеских диверсионно-разведывательных групп достаточно высока", - добавил командир полка.

Россияне прибегли к хитрой тактике, чтобы зайти в Купянск

Ранее американский Институт изучения войны сообщил, что российские военные снова воспользовались трубопроводом для незаметной переброски пехоты. Это произошло вблизи Купянска. До этого они применяли такую тактику во время боев за Авдеевку и на финальном этапе боев за Суджу.

По словам командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, Силы обороны узнали о таких вражеских маневрах возле Купянска от российских пленных. Позже ВСУ повредили этот газопровод.

"Был нанесен удар в место, где труба проходит под рекой Оскол, идет по дну. И как следствие, она булькнула", - рассказал военный.

