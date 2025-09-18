Актер возлагает всю вину за войну на Путина.

Американский актер Миша Коллинз, известный ролью в популярном сериале "Сверхъестественное", обозначил свою позицию в отношении России и ее граждан.

Он опубликовал в своем аккаунте в Threads фотографию с бортпроводником, который попросил актера сделать совместное фото, отметив, что вырос на сериале "Сверхъестественное". На вопрос, откуда он, у мужчины "слегка задрожали губы" и он ответил так: "Я знаю, что вы ненавидите Россию, но я оттуда".

После этого инцидента актер решил уточнить для своих подписчиков, что не ненавидит Россию или русских:

"Я ненавижу то, что Путин сделал с Украиной и Сирией. Я не ненавижу палестинцев, но я ненавижу то, что лидеры ХАМАС совершили 7 октября. Я не ненавижу Израиль или израильтян, но я ненавижу смерть, страдания и разрушения, которые Нетаньяху принес Газе. И я люблю свою страну, но ненавижу авторитарные тактики и раздор, которые Трамп использует, чтобы разорвать нас и уничтожить то, за что мы стоим".

Коллинз отметил, что плохие лидеры применяют силу наций, чтобы обогащать себя, заставлять оппонентов молчать, а также калечить и убивать. По мнению актера, "это не делает людей этих стран плохими".

"Наоборот, я думаю, что плохие лидеры призывают всех нас действовать: подниматься и бороться за справедливость и защищать тех, кто не может защитить себя. Мой стюард вырос, глядя на Сэма, Дина и Каса, которые делали именно это - боролись до последнего вздоха, чтобы спасти мир от сил зла. И я думаю, недаром мы вдохновляемся этими историями - в сердце мы знаем: у нас есть работа, которую надо выполнить", - добавил он.

В комментариях к этому сообщению украинцы в очередной раз благодарили Колинза за поддержку, однако и напоминали, что вина и ответственность за войну против Украины лежит не только на кремлевском правителе, но и на тех же "простых россиянах":

"Миша, почитай, как обычные россияне реагируют на обстрелы и смерть наших людей... детей. Как они радуются и желают нам еще больше смертей. И это написано не самим Путиным. А россиянами".

"Это не Путин стоит на оккупированных территориях и стреляет в украинских солдат и мирных жителей. Это обычные россияне, у которых руки прямо пачкаются кровью".

"Возможно, не все россияне поддерживают войну (и это не такой уж и большой процент людей, на самом деле), но если они обратятся к тебе, ты не попросишь биографию человека. Возможно, они действительно хотят смерти украинцев? Возможно, кто-то из их семьи сейчас служит в российской армии? Ты не можешь этого знать".

"Есть обычные россияне, которые ежедневно пишут, что Крым их вместе с другими украинскими землями, и празднуют, что теперь они могут купить квартиру в Мариуполе, построенную на костях убитых украинцев".

"Скажи мне, что ты не понимаешь российской проблемы, не сказав мне. Даже некоторые из нас здесь, в Балтии, верят в миф о "хорошем русском", но на самом деле его не существует. Каждый раз, когда вы встречаете кого-то, кто утверждает, что выступает против Путина и всего, что он делает, нужно совсем немного, чтобы увидеть в нем укоренившийся империализм и исключительность. Если страна со 140 миллионами людей не может восстать против горстки "плохих парней у власти", то, вероятно, это потому, что они на самом деле этого не хотят".

"Надеюсь, вы понимаете, что этот бортпроводник может завтра пойти убивать украинцев".

Как известно, Миша Коллинз с начала полномасштабного вторжения активно выражает поддержку Украине. Он публично осуждает действия России, участвует в благотворительных сборах для украинцев и призывает фанатов помогать пострадавшим.

