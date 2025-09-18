По его словам, нужно также работать над тем, чтобы укрытия были готовы принимать граждан.

Грядущая зима может быть с отключениями электроэнергии, поэтому нужно быть подготовленными. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Киевского времени".

"Конечно, будут атаки, мы не успеем перекрыть все небо. Будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и "Шахеды". И мы должны поработать над укрытиями на всех уровнях, и на законодательном, и на городском. Затем обслужить те же укрытия, потому что, вы знаете, все, что без внимательного надзора и контроля, начинает использоваться асоциальными элементами населения, совсем не для того, чтобы укрываться от вражеских обстрелов", - отметил он.

Также, по мнению военного, возможны и отключения электроэнергии.

По его словам, нужно быть готовыми к худшему сценарию.

"Что касается в целом, попадем ли мы в блэкаут, по моему убеждению, если сознание украинской общины будет на высоком уровне мы сможем закрыть подавляющее большинство из украинского неба и в блэкаут не упасть. Если этого не произойдет, тогда, конечно, друзья, генераторы, батарейки, фонарики, это все надо иметь при себе. Я сейчас не запугиваю. В жизни так нужно делать всегда. Мы готовимся к худшему сценарию. И когда мы подготовлены, то более легкий сценарий мы проходим с легкостью", - пояснил Федоренко.

Россия нацелилась на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, Россия планирует новую кампанию ударов по украинской энергетике. Для противодействия вражеским ударам по украинской энергетике нужен комплексный подход, в частности с нанесением ударов по территории России, считает авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

По его мнению, важным элементом противодействия российским ударам по украинской энергетике является выслеживание и уничтожение российских ракетных комплексов "Искандер".

